Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü
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Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü

4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş'in anısına Manisa'nın Salihli ilçesinde, MHP Salihli İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda lokma dökülüp dua edildi.

4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş'in anısına Manisa'nın Salihli ilçesinde, MHP Salihli İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda lokma dökülüp dua edildi.

MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 24. ölüm yıldönümü dolayısıyla Salihli'de MHP İlçe Teşkilatı ile Ülkü Ocakları tarafından lokma hayrı yapılarak anıldı. MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın Türk siyasetinin unutulmaz lideri Başbuğ Alpaslan Türkeş'i vefatının 24. Yılında rahmet ve minnetle andıklarını ve Ülkü Ocakları ile birlikte pandemi tedbirleri kapsamında lokma hayrı yaptıklarını söyledi. Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine iz bırakan bir lider olduğunu belirten Akın, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı ve Türk dünyasının başbuğunu unutmayacağız. Onun gösterdiği yolda, siyasi faaliyetlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Alpaslan Türkeş, daima kalbimizde yaşayacak. Kendisini aramızdan ayrılışının 24.yılında rahmetle anıyoruz" dedi.

Lokma etkinliğine Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, MHP'li Kadın Kolları başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Gün boyu devam eden ve büyük ilgi gören etkinlikte, Türkeş anısına binlerce Salihli halkına lokma ikram edildi. - MANİSA

Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü
Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü
Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü
Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü
Salihli'de Alparslan Türkeş anısına lokma döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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