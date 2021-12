Salihli'de ağaç dalları yürek ısıtıyor

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi, ev eşyası ve temizlik hizmetleri veren Salihli Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak odun yardımına başladı.

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde budadığı ağaç dalları, hem yürekleri hem de yuvaları ısıtıyor. İlçe genelinde devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden, elektrik hatlarına zarar veren ve kuruyan ağaçları budayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama çalışmalarından elde edilen odunları şantiyede yakacak odun haline getirip çuvallanmış olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de, yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yakacak odun dağıtımını gerçekleştiriyor.

"Her zaman yanlarındayız"

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler her zaman bizim önceliğimizdir. Pandemi döneminde Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Her zaman yardıma muhtaç insanımızın onuru kırılmadan, gururu incinmeden yardım edebilme çabasında olduk. Soğukların başlamasıyla birlikte yakacak odun yardımlarına başladık. Ekiplerimiz, yakacak yardımlarını vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - MANİSA