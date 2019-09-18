Salihli'de 5 bin kişilik aşure hayrı

18.09.2019 14:55

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret Borsası Muharrem Ayı dolayısıyla 5 kişilik aşure hayrı düzenledi.



Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 5 bin kişilik aşure hayrı düzenlendi. Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen aşure hayrında konuşan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, "Barışın, kardeşliğin ve kucaklaşmanın günü olan Aşure günü tüm insanlığa ve Müslümanlara hayırlı olsun. Bu mübarek ayın bütün İslam dünyasına ve insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Aşure hayrı müftü Adem Karakelebek'in yaptığı dua ile son buldu.



Ticaret Borsası'nın Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure günü etkinliğine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri, Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, yönetim kurulu üyeleri, borsa üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA