Salihli'de 300 gram metamfetamin ele geçirildi

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphelendikleri M.A.A.'yı (50) durdurup, arama yaptı. Yapılan üst aramasında şeffaf poşetler içerine saklanmış 300.17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

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