Salihli'de "19 Mayıs" coşkusu
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Salihli'de "19 Mayıs" coşkusu

Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde belediye, emniyet ve jandarma araçları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda konvoy düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde belediye, emniyet ve jandarma araçları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda konvoy düzenlendi. Siren sesleriyle şehir turu atılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Polis, jandarma ve zabıtaya bağlı motorlu ekipler, saat 19.19'u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Kent Meydanından başlayan kortejle Salihli halkını selamlayan ekipler, cadde ve sokaklarda şehir tur atarak tüm vatandaşların 19 Mayıs bayramını kutladı. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerin gerçekleştirdiği 19 Mayıs korteji, Kent Meydanında hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Korona salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gün boyu düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak istediklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorlu ekiplerimiz, marşlar eşliğinde halkımızı selamlayarak tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs bayramını kutladı. 19 Mayıs kortejine katılan polis, jandarma ve zabıta ekiplerimize bizlere yaşattıkları bayram coşkusundan dolayı teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. - MANİSA

Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu
Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu
Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu
Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu
Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu
Salihli'de '19 Mayıs' coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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