Salihli'de 11 motosiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 motosiklet çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 motosiklet çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, ilçedeki bazı hırsızlık olaylarının failinin T.G. olduğunu belirledi.

T.G, operasyonla yakalandı. T.G'nin ilçedeki 11 motosikleti çaldığı ve bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.

T.G, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA