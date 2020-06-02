Salihli'de 11 motosiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 motosiklet çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.
02.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:52
Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 motosiklet çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, ilçedeki bazı hırsızlık olaylarının failinin T.G. olduğunu belirledi.
T.G, operasyonla yakalandı. T.G'nin ilçedeki 11 motosikleti çaldığı ve bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.
T.G, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA