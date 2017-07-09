Salihli'de 1 Hektarlık Orman Yandı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.



Barış Mahallesi Tirebolu Mevkii'nde bulunan ormanlık alanda gündüz saatlerinde yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ve yangın söndürme işçileri alevlere 3 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etti. Mahallelinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yaklaşık 1 hektarlık alandaki kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Manisa