Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesi Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi'ne ait ve içerisinde yaklaşık 2 bin lira olan kasa, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameraları inceleyip, şüphelinin A.Ç. (21) olduğunu tespit etti. Şüpheli A.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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