Salihli Belediyespor'da Yıldızspor mesaisi

13.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:08

Geçtiğimiz hafta Manisa derbisinde deplasmanda konuk olduğu Yunusemre Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Salihli Belediyespor'da Aydın Yıldızpor hazırlıkları devam ediyor.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek 9 puan toplayan Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında kendi sahasında Aydın Yıldızspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Razlı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçı en iyi hazırlanarak sahasında kazanmak istiyor.



Teknik Direktör Ferudun Yarkın, Yunusemre Belediyespor beraberliğini unutup, Aydın Yıldızspor ve diğer maçlara bakmak istediklerini vurgu yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA