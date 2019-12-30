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Salihli Belediyespor'a tecrübeli stoper

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, devre arası transfer döneminde kadrosuna 2 takviye daha yaptı.

30.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:22
Salihli Belediyespor'a tecrübeli stoper

BAL 8. Grup ekiplerinden , devre arası transfer döneminde kadrosuna 2 takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlı ekip Süper Lig tecrübesi olan stoper Veysel 'yu renklerine bağladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında, Süper Lig tecrübesi bulunan tecrübeli stoper Veysel Aksu ile el sıkıştı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca geçtiğimiz sezon takımda yer alan Hamza Can Başak ile yeniden anlaşma sağladı.


Yeni transferler Aksu ve Başak, takımla birlikte antrenmanlara başladı.


Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, devreye Aliğa Futbol AŞ. galibiyeti ile kapatırken, 19 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Sandıklıspor'u yenerek, galibiyetli başlangıç yapmak istiyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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