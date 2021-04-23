Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
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Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti

Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan'da evde kalan Salihlili çocuklar, bayram coşkusundan mahrum kalmadı.

23 Nisan'da evde kalan Salihlili çocuklar, bayram coşkusundan mahrum kalmadı. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerini ve balkonları süsleyen miniklere bayram sevincini yaşattı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile birim personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları araçlarla birbirinden güzel marşları çalarak sokak sokak gezdi. Ekipler, dağıttıkları Türk Bayrakları, balonlar ve çeşitli hediyelerle çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan'da Salihlili çocuklar bayramlarını evlerinde kutladı. Salihli Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokakları Türk Bayrakları ile donattı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan araçlarla sokak sokak gezerek çocuklara evlerinde bayram havası yaşattı. Birbirinden güzel marşlar eşliğinde vatandaşlara bayram coşkusu yaşatan ekipler, dağıttıkları Türk Bayrakları, balonlar ve çeşitli hediyelerle çocukların bayram sevincine ortak oldu. - MANİSA

Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti
Salihli Belediyesinden çocuklara bayrak ve balon jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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