Salihli Belediyesi tam otomatik taş döşeme makinası aldı
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Salihli Belediyesi tam otomatik taş döşeme makinası aldı

Salihli Belediyesi tam otomatik taş döşeme makinası aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile mahallelerde kullanılmak üzere tam otomatik parke taşı döşeme makinesi satın aldı.

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile mahallelerde kullanılmak üzere tam otomatik parke taşı döşeme makinesi satın aldı.

Salihli Belediyesi, ilçe merkezi ile 102 mahalleye daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni satın aldığı iş makineleriyle güçlendirmeye devam ediyor. 2018 yılında başlattıkları çalışmalarla iş makinelerinden kamyonlara, çöp taksilerden ambulansa kadar belediye araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Kayda, "Belediye araç parkımızda bulunan 1980 model iş makineleri ve araçlarla işlerimiz aksıyordu. Özellikle dağ köylerimize hizmet götürme noktasında sıkıntılarımız oluyordu. Bu yeni araçlarımız ile tüm sorunlar ortadan kalktı. Modern araçlarımızla hizmetlerimiz hızla devam edecek. Yeni parke taşı döşeme makinemiz Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

"Günde bin metrekare taş döşeyecek"

Belediyeye ait Çakallar Şantiyesini ziyaret eden Başkan Kayda, yeni alınan tam otomatik parke taşı döşeme makinesini inceleyerek Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile firma yetkilisinden bilgi aldı. 2021 yılı programı kapsamında şehir merkezinde yol sorunu kalmayıncaya kadar asfalt ve parke taş döşeme çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Kayda, "Menderes ve Gürsel Caddelerinde yolları asfaltladık. Ekiplerimiz, Gökçepınar Caddesinde asfalt çalışmasını sürdürüyor. Belediyemiz iş makineleri araç parkımıza, son teknolojiye sahip parke taşı döşeme makinesini kazandırdık. Bu makine ile günde 800 ile 1000 metrekarelik parke taşı döşenecek. Sahada güçlü bir ekibimiz mesai gözetmeden çalışıyor. Asfalt atılmayan ve taş döşenmeyen tek bir yolumuz kalmayacak" diye konuştu. - MANİSA

Salihli Belediyesi tam otomatik taş döşeme makinası aldı
Salihli Belediyesi tam otomatik taş döşeme makinası aldı
Salihli Belediyesi tam otomatik taş döşeme makinası aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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