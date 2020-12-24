Salihli Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
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Salihli Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

24.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:47
Salihli Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Salihli Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle yapılandırıyor.

Salihli Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle yapılandırıyor.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme ile 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

"Yapılandırmaya online başvuru"

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar www.salihli.bel.tr web adresi üzerinden e-devlet şifresi ile 'giriş yap' linki üzerinden şifrelerini tuşlayarak, ya da belediyeye şahsen başvuruda bulunarak yapabiliyorlar.

"Yapılandırma fırsatını kaçırmayın"

Yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda uyardı. Covid-19 salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına belediyede gerekli önlemleri aldıklarını belirten Başkan Kayda, belediyeye gelenlerin HES kodu kontrolü sağlandıktan sonra içeriye alındığını söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
Salihli Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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