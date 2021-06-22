Salihli Belediyesi'nde 2 müdürlüğe yeni atama
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Salihli Belediyesi'nde 2 müdürlüğe yeni atama

Salihli Belediyesi'nde 2 müdürlüğe yeni atama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP'li Salihli Belediye Başkanı eğitimci Zeki Kayda, Özel Kalem ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde değişikliğe gitti.

MHP'li Salihli Belediye Başkanı eğitimci Zeki Kayda, Özel Kalem ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde değişikliğe gitti. Başkan Kayda, 2 müdürlüğe de öğrencilerini atadı.

"Öğrencilerim gurur kaynağım" diyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediyemizde, okul müdürlüğü yaptığım dönemden öğrencilerim olan birçok gencimiz ile güzel şehrimize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Teknik personel olarak çalışanların yanında müdürlük görevini yürüten gençlerimiz, Salihli'mize hizmette bizlere yol arkadaşlığı yapmaktadır. Fen İşleri Müdürüm Serkan Sözer, Spor İşleri Müdürüm Uğur Kocagöz ve Temizlik İşleri Müdürüm Rasim Paşa ile yaptığım mesai arkadaşlığına Özel Kalem Müdürü olarak atadığım Damla Sakarya ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atadığım Ekrem Aysu da katıldı. Öğrencilik yıllarından bu yana tanıdığım müdürlerim ile birlikte Salihli'mize en güzel hizmetleri kazandırmak için çalışacağız. Genç müdürlerime yeni görevlerinde başarılar diliyorum, Allah yardımcınız olsun." dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi'nde 2 müdürlüğe yeni atama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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