Salihli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu
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Salihli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu

Paylaşmanın, birlik ve beraberliği en güzel örneklerin yaşandığı Kurban Bayramında Salihli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu.

Salihli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu
03.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:17

Paylaşmanın, birlik ve beraberliği en güzel örneklerin yaşandığı Kurban Bayramında Salihli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ulaştırıldı.

Hayırseverlerde, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yüzlerce hayırsever vatandaş dağıtmak istediği kurban etleri için belediyenin irtibat telefonunu arayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını söyledi. Başkan Kayda, "Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda kurban kesen hayırsever vatandaşlarımızın etlerini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdık. 'Bakarsan uzak, yürürsen yakındır' felsefesiyle başlattığımız sosyal sorumluluk projesine gönül gözüyle bakan, kalpten kalbe yürüyen hayırsever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah kesilen kurbanları, yapılan duaları ve hayırları kabul etsin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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