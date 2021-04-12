Salihli Belediyesi camileri Ramazan'a hazırladı
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Salihli Belediyesi camileri Ramazan'a hazırladı

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Salihli Belediyesi camileri Ramazan'a hazırladı

Salihli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan camileri temizledi.

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Salihli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan camileri temizledi.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki toplam 163 caminin genel temizlikleri ve halılarını yıkayıp, Ramazan ayına hazırlandı.

Rahmetin ve bereketin bol olduğu mübarek Ramazan ayı öncesinde belediye ekiplerince camilerde temizlik çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Rahmeti ve bereketi ile dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün ve sabrın en güzel günlerini yaşadığımız Ramazan ayına yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Salihli Belediyesi olarak manevi değeri bizler için çok yüksek olan Ramazan ayında ve yıl boyunca camilerimizin temizliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimin ve Türk-İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eder, on bir ayın sultanı Ramazan'ın Salihli'mize ve ülkemize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini dilerim" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi camileri Ramazan'a hazırladı
Salihli Belediyesi camileri Ramazan'a hazırladı
Salihli Belediyesi camileri Ramazan'a hazırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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