Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor

21.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:59
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor

Salihli Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kış aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Salihli Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kış aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sürdürdüğü yol ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra kırsalda bulunan mahallelerde de tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı yayla ve ova yollarını yeniden hizmete açarak kilit parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, başlattığı çalışmalarla kırsal mahallelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı yollarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, mahalle yollarına kilit parke taşı döşedi. Kırsal mahallelere tüm belediye hizmetlerini götüren ekipler, parklarda da çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçemizde merkez ya da kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak kırsalda bulunan mahallelerimizde yol açma, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyorlar" dedi. - MANİSA

Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Seda Bakan Şevket Çoruh Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:15:44. #1.14#
title