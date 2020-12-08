- Salihli artık kendi üniversitesini istiyor

- Salihli artık kendi üniversitesini istiyor

Göreve geldiğinde sadece bir meslek yüksekokulu olan Manisa'nın en büyük ilçelerinden Salihli'nin Belediye Başkanı Zeki Kayda ilçeye kazandırdığı fakülteden sonra hedefinin Salihli Beş Eylül Üniversite olduğunu söyledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda:

" Manisa Celal Bayar Üniversitesi kapasite olarak çok büyük bir üniversite. Mutlaka diğer üniversitelerdeki gibi bölünme olacaktır. Bölünmede biz buna talibiz"

"Gelişmekte olan ilçemiz için organize sanayi bölgesi inanılmaz derecede büyümeye yönelik bir ilçede mutlaka ve mutlaka üniversitenin organize sanayi bölgesine de artılara çok çok fazla olacaktır"

MANİSA - Göreve geldiğinde sadece bir meslek yüksekokulu olan Manisa'nın en büyük ilçelerinden Salihli'nin Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçeye kazandırdığı fakülteden sonra hedefinin Salihli'ye Beş Eylül Üniversitesini kazandırmak olduğunu söyledi.

Manisa'nın 200 bine dayanan nüfusu, hızla gelişen organize sanayi bölgesi ile dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Salihli ilçesinde yeni hedef ilçeye bir üniversite kazandırmak. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda göreve geldiğinde ilçede sadece bir meslek yüksekokulu olduğunu ve şehre Salihli halkıyla birlikte bir fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu sene ilk mezunlarını verecek olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinden sonra ilçenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve kendi üniversitesinin olması gerektiğini anlattı. Bu konuda her fırsatta girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Kayda, Salihli'nin konum olarak merkezi bir yerde olduğunu ve üniversitenin hızla gelişen organize sanayi bölgesine de daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Beş Eylül Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

"Yüksekokul alanı artık bir yerleşke"

Salihli'ye bir fakülte kazandırılmasının eğitimin içinden gelmesinden kaynaklanan bir artı olduğuna dikkat çeken Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Eğitimin içinden gelmemin artıları belki bunlar. Önceki dönemlerde okul müdürlüğü yaptığım dönemlerde Salihli Meslek Yüksekokulu ile birlikte Salihli Endüstri Meslek Lisesinin tüm Türkiye'de olduğu gibi ortaklaşa bir eğitim programı vardı. Eğitimin içerisindeyiz. Buraya gelip gidiyoruz. BU fakülte binasının kaba inşaatını Salihli halkı yaptı. Temeli atılmış kaba inşaat vaziyetinde duruyordu. Dedik ki biz belediye olarak bu işi yapalım ama tek şartla yaparız. Burada bir fakülte açalım çünkü benim hedefim seçim dönemlerinde de sık sık dile getirdiğin 'Salihli'de neden bir üniversite olmasın? Adı da Beş Eylül Üniversitesi olsun' dediğimizde dediler ki 'Ne diyorsun, burada bir fakülte bile yok bina yok nasıl olacak üniversite?' diye. Bismillah dedik ve rektörümüzle görüştük. Siz eğer bize açılma garantisini verirseniz burada bir fakülte açalım. Fakülteyi siz belirleyin, üniversite kendisi belirlesin dedik. Fakültenin açılması onayını verirseniz ben de meclisinden alacağım onayla birlikte bu binayı yapacağımı söyledim ve öyle de oldu. Sağ olsun rektörümüz bir fakülte açılmasını, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin onayını bakanlar kurulu ve kendi senatolarından onayını alarak bize gönderdi. Belediye Meclisimizde de arkadaşlarımız bu onayı bize seve seve verdiler. Yaklaşık 7 bin metrekare bir kapalı alanı var. Bize sadece binanın maliyeti 5.4 milyonu buldu. Çevre düzenlemesi ile birlikte 6 milyonu bulan bir bütçeyle binayı tamamladık. Bu yıl fakültemiz ilk mezunlarını verecek. İnşallah bu pandemi biter de buralar yeniden öğrencilerimizle dolacaktır. Bundan da umutluyuz. Rektörlük de bu alanın adını da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beş Eylül Yerleşkesi olarak belirledi. Şuanda Salihli Meslek Yüksekokulunu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesini içerisine alan Beş Eylül Yerleşkesinin içerisindeyiz." dedi.

"Salihli üniversiteyi kaldırabilecek kapasitede"

"Burada bir üniversite olacak ise düşünülüyor ise Salihli bunu kaldırabilecek kapasitede." diyen Başkan Kayda, "Biz yine yeni binalarla yeni bölümlere talibiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi kapasite olarak çok büyük bir üniversite. Mutlaka diğer üniversitelerdeki gibi bölünme olacaktır. Bölünmede biz buna talibiz. Bunu da bölge milletvekillerimizle sürekli konuşuyoruz. Alanımız çok büyük, 600 dönüm arazi var burada. Manisa celal Bayar Üniversitesine ait 600 dönümlük bir alan var burada. Hemen yan tarafı mecliste onayladık, imardan geçti. Salihli Şehir Hastanesi buraya yapılacak. İleride hastanemiz tıp fakültesine dönüşür. Oradan da bir tane artımız olur. Çünkü bunların hepsi olabilecek ve ihtiyaç olan şeyler. Konum itibariyle Salihli merkezi bir konumda. Kula, Selendi, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, özellikle Köprübaşı bu çevremizde bütün sağlık hizmetleri Salihli Devlet Hastanesi ve özel hastaneler veriyor. Zaten biz merkezi bir konumdayız. Organize Sanayi Bölgemiz iş bulma konusunda bir nokta. Niye burada bir üniversite olmasın? Neden Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yükünü biz burada taşımayalım." şeklinde konuştu.

"Üniversitenin organize sanayi bölgesine katkısı da olacak"

Salihli'de açılmasını arzuladıkları üniversitenin hızla gelişen ve büyüyen organize sanayi bölgesine de büyük katkı sunacağının altını çizen Başkan Kayda şunları söyledi: "Bir organize sanayi bölgesinin olduğu yerde mutlaka bir üniversite olması gerekir. Neden bunu söylüyorum çünkü organize sanayi bölgesindeki iş insanlarının ihtiyaçlarını, vizyonlarını açmak, eğitim anlamında da bu birçok konularda, teknik konularda olabilir iş güvenliği konularında olabilir, teknolojinin kullanımı açısından olabilir değişik konularda olabilir. Üniversitelerin bu konularda sanayiye katkısı çok büyük. Dolayısıyla gelişmekte olan ilçemiz için organize sanayi bölgesi inanılmaz derecede büyümeye yönelik bir ilçede mutlaka ve mutlaka üniversitenin organize sanayi bölgesine de artılara çok çok fazla olacaktır. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ortaklaşa bir protokol yapıyoruz, organize sanayi bölgemize katkı sağlayalım diye. Organize sanayi bölgemizdeki iş alanlarına fabrikalarımıza eğitim verelim diye. Bu çalışmayı zaten başlatmış durumdayız. Şuanda Manisa Celal Bayar Üniversitesinden alıyoruz. Neden Salihli'de böyle bir üniversite olmasın ki kendi şehir merkezimizde bu işi çözmüş olalım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL