Salihli Akören'de de İçme Suyu Deposu Yenileniyor

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar ile vatandaşın takdirini kazanıyor. Bu çalışmalardan başında içme suyu depolarında yapılan bakım onarım çalışmaları yer alıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli'nin Akören Mahallesindeki depoda da sona yaklaşıldı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenileniyor. Himaye çiti ile çevrilecek depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçilecek.

"Artık çok az bir çalışma kaldı"

Mahalle Muhtarı Nurcemal Koşar, "Eski borular değişti. Depomuza kapı ve pencere montajı yapıldı. Artık çok az bir çalışma kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

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