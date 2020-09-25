Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı

25.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:09
Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı

Bir süre önce yapılan AK Parti Salihli İlçe Kongresi sonrasında yeniden İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Bir süre önce yapılan AK Parti Salihli İlçe Kongresi sonrasında yeniden İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Yeniden AK Parti Salihli İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Salihli İlçe Seçim Müdürlüğü'ne gelerek mazbatasını aldı. Mazbatalar, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Kemal Bakmaz tarafından verildi.

Mazbata alımı sonrasında konuşan Dinç, "Salihli'ye ve Salihlililere hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi. - MANİSA

Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Benik Afobe Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:31:00. #1.15#
title