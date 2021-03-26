Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
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Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı

Amasya'da iki katlı ahşap ev önce soyuldu, 4 gün sonra ise kundaklandı.

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Amasya'da iki katlı ahşap ev önce soyuldu, 4 gün sonra ise kundaklandı. 4 gün önce komşusunun evindeki eşyaların tanımadığı kimseler tarafından kamyona yüklendiğini gören 70 yaşındaki Saliha Karaca, bir dedektif gibi şüphelenerek duruma el koyup eşyaları indirtti, polislere yardım ederek hırsızları yakalattı. 4 gün sonra kundaklanarak yakılan aynı evi saran alevleri ise hemen itfaiyeye bildiren yaşlı kadın, bu sayede yangının bitişikteki evlere sıçramadan söndürülmesini de sağlamış oldu.

Mehmetpaşa Mahallesi'nde A.T'ye ait evden eşyaların bir kamyona yüklendiğini gören yaşlı komşusu, ev sahiplerinden kimsenin bulunmaması üzerine ikinci el eşya alımı-satımı yapan şahıslarla konuşmaya başladı. Eşyaları yükletenlerin ev sahipleriyle hiçbir bağının bulunmadığı anlayan Saliha Karaca(70), şüphelenip hemen polisi aradı. Yapılan soruşturmada evden çıkartılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer eşyaları bin 500 liraya satmaya çalıştıkları anlaşılan 5 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltı alınmalarının ardından tutuklandı.

İfade vermek üzere karakola giden 70 yaşındaki Karaca, olaydan 4 gün sonra aynı evden yükselen dumanları fark etti. Korku içinde polis ve itfaiyeyi arayan yaşlı kadın alevlerin evine ve bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesini sağlamış oldu. Evi kundakladıkları belirlenen 12 ve 13 yaşlarındaki çocuklar, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak çocuk şubesi görevlilerine teslim edildi.

"Hırsızlığı engelledim ama yangını önleyemedim" diye üzülen yaşlı kadın, mahallesindeki asayiş önlemlerinin artırılmasını ve mahalle bekçilerinin yeniden devriye atmalarını istedi. - AMASYA

Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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