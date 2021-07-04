Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
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Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
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