Prag Büyükelçisi Açıkladı: Salih Müslim'in Duruşması Ertelendi, Yarın Mahkemeye Çıkacak

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, örgütü elebaşlarından Salih Müslim'in duruşmasının yarına ertelendiğini duyurdu.

Bigalı'nın sözlerinden satır başları:

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

"Salih Müslim yetkili makamlarımızca bir süredir kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü lideriydir. Hakkında Interpolümüz kırmızı bülten yayınlamıştı. Şüphelinin 24 Şubat'ta Prag'a geldiği tespit edildi. Bunun üzerine 24 Şubat'ta Çek polisi tarafından gözaltına alındı.Bugün yargı önüne çıkarılması bekleniyordu ancak bugünkü duruşma evrakların mahkemece incelenebilmesi için yarına ertelendi. Mahkeme Salih Müslim'in tutuklanması veya serbest bırakılması kararını verecek. Umudumuz tutuklama kararı verilmesi. Biz bu kişinin geçici tutuklanması talebini ilgili makamlara ilettik. İlk adımımız 40 gün süreyle, geçici tutuklanması. Bu talebimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün ülkelerde olduğu gibi Çekya'da da mahkemeler bağımsızdır. Ancak beklentimiz bu terörist liderin tutuklanması."

ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü Salih Müslim'in iadesi için Ankara'dan yeni bir hamle daha geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık bu yakalama kararı ile birlikte 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

MÜSLİM HAKKINDA 3. YAKALAMA KARARI

Terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu son yakalama kararı ile birlikte Güvenpark ve Merasim Sokak'taki terör saldırıları nedeniyle Salih Müslim hakkındaki yakalama kararlarını ve suçlamalarla birlikte iddianame özetlerini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Dün akşam Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bürokratları bu bilgilerin yer aldığı iade talepnamesi için hazırlıklarını yaptı. İlk etapta hazırlanan geçici tutuklama talebi Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çekya'ya gönderildi.

BOZDAĞ: DOSYA İLETİLDİ, KARAR VERİLECEK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bu sabah yaptığı açıklamada, "Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyordu. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir" dedi.