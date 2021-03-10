Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Memişoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Memişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yazar Abdurrahman Dilipak, şarkıcı Alişan ve merhumun sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından Salih Memişoğlu'nun naaşı, Bağcılar'daki Kirazlı kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan