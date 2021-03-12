Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:44

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi ve kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi ve kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö.'nün yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında alacak verecek olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2 oğlu Ensar Ö. ve Bayram Ö. ile akrabaları Satılmış G. ve Mehmet G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Mustafa Ö. polise verdiği ifadesinde, hayvanat bahçesinin sahibi Memişoğlu ile uzun yıllardır tanıştıklarını, 2018'de hayvanat bahçesi içerisindeki bir büfenin işletmesini aldığını, bir süre sonra anlaşamadıklarını söyleyerek buraya yatırdığı parasını istediğini anlattı.

Memişoğlu'nun Mustafa Ö.'ye işletme için yatırdığı 900 bin lirayı Ağustos 2020'ye kadar taksit taksit ödediği öğrenildi.

Şüpheli Mustafa Ö.'nün parasını aldıktan sonra Memişoğlu'ndan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Mustafa Ö.'nün olay günü görüşmek için gittiği iş yerinde tartışma çıkınca, Memişoğlu'nu ve odada bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'yü silahla vurup olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Polis, şüpheli Mustafa Ö.'yü 11 Mart'ta Çekmeköy'de yakalamıştı.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Osman Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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