Salih Demirel öldü mü, öldürüldü mü? Müge Anlı - Salih Demirel'e ne oldu?

Müge Anlı - Salih Demirel olayı nedir? Kundaklama nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Salih Demirel öldü mü, öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da ele alınan Salih Demirel'e ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Salih Demirel konusu ele alınıyor.

Salih Demirel olayı nedir? Müge Anlı'da vefat olayı araştırılan Salih Demirel kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SALİH DEMİREL'E NE OLDU?

19 Aralık 2019 yılında çıkan yangında ölen Salih Bey'in babası ile aynı evi paylaştığını, bir süre sonra arkadaşına da yer açtığı belirtildi. Salih Bey'in kız kardeşi, gelen kişinin Ali isimli bir kişi olduğunu, o kişinin abisinin eşyalarını çaldığını bunun üzerine abisinin evden kovmaya çalıştığını ama kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. Salih Bey'in annesi ise oğlunun, anne ben tehdit alıyorum akşam başımın altına demir koyup öyle yatıyorum dediğini aktardı. Salih Bey'in kız kardeşi, abisinin çömelir bir şekilde bulunduğunu, abisini yaktıklarını ileri sürerek abisinin babası ile konuştuğunu sürekli, hatta cenazesine bile gelmediklerini, babasının da şüpheli olduğunu söyledi. Salih Bey'in eniştesi ise Salih Bey'in bulunduğu pozisyonun yanma pozisyonu olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Bayrampaşa'da bir arkadaşıyla yaşıyordu, ailesine göre yangın kundaklama sonucu çıktı. 37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü. Öldürülüp yangın süsü mü verildi?