Salih CANÖZÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Salih CANÖZÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Salih CANÖZÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Salih CANÖZÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü doktor öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEK REKTÖR
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