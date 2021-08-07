SALİH ÂŞIK ÖĞRENCİ YURDU GENÇLİK MERKEZİ OLUYOR...
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SALİH ÂŞIK ÖĞRENCİ YURDU GENÇLİK MERKEZİ OLUYOR...

SALİH ÂŞIK ÖĞRENCİ YURDU GENÇLİK MERKEZİ OLUYOR...
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Sivas Belediyesi ile Anadolu Gençlik Derneği arasında imzalanan protokol ile Mevlana Mahallesinde bulunan Salih Aşık Öğrenci Yurdu artık gençlik merkezi olarak hizmet verecek.

Sivas Belediyesi ile Anadolu Gençlik Derneği arasında imzalanan protokol ile Mevlana Mahallesinde bulunan Salih Aşık Öğrenci Yurdu artık gençlik merkezi olarak hizmet verecek.

Sivas Belediyesi rutin hizmetlerinin yanı sıra toplumu bilinçlendiren sosyal ve kültürel altyapısı sağlam gençlerin yetiştirilmesi amacıyla şehrin farklı noktalarında gençlik merkezi çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar doğrultusunda Şeyhşamil Mahallesinde başlatılan Gençlik Merkezi çalışmalarının yanı sıra Fatih ve Alibaba mahallerinde de yeni gençlik merkezlerinin yapımı planlanırken Mevlana Mahallesinde ise Salih Aşık Öğrenci Yurdu gençlik merkezi olacak.

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Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Anadolu Gençlik Merkezi Milli Görüş Vakfı Başkanı Nurullah Hatip tarafından imzalanan protokol kapsamında Salih Aşık Öğrenci Yurdu başta Mevlana Mahallesi olmak üzere yakın mahallelerde ikamet eden gençlere hizmet edecek.

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "En büyük gayemiz iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, ahlakı ve davranışıyla örnek olan, aile ve akrabalık bağları kuvvetli, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi ve merhamet gösteren, özü sözü bir, doğru, dürüst, iffet ve haya sahibi, yardım sever, çalışkan… Kısacası milli ve manevi değerlere haiz bir nesil yetiştirmek. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızın odak noktası bu hedeflerle ve bu amaçlarla olmaktadır. Bu anlamda gençlerimizin eğitiminde önemli bir yeri olan okullarımıza takviye olarak fiziki ve zihni gelişmelerine yardımcı olan kültür, sanat ve spor merkezlerine yenilerini kazandırmayı ve gençlerimiz arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Genç, yaşlı ve kadın, erkek toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını verimli kullanmak, meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı arttırmak adına şehrimize yeni gençlik ve kültür merkezleri kazandırıyoruz" dedi.

Oluşturma Tarihi : 07 Ağustos, 2021

Okunma Sayısı : & 50

Kaynak: Habermetre

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