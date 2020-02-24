Salıcı: "Suriye devleti ile bir çatışma içine girilebilecek bir süreçten kaçınılması gerektiği...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın salona gelişi Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
24.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın salona gelişi
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (3)
Kaynak: AA