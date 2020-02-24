Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz"
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
24.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (2)
Kaynak: AA