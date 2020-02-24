Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz"
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Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz"

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

24.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21
Salıcı:

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz"
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