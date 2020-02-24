Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...
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Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

24.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:25
Salıcı:

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...
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