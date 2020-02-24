Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
24.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:25
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)
Kaynak: AA