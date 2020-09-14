Salıcı: "Dış politika milli olması gereken bir alan"
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Salıcı: "Dış politika milli olması gereken bir alan"

Basın mensubunun soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

14.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:56

Basın mensubunun soru sorması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Salıcı basın toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (6)

Salıcı: 'Dış politika milli olması gereken bir alan'

Kaynak: AA

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