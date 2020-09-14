Salıcı: "Dar gelirli yurttaşlarımızın iktidar olarak yanlarında durmaya devam edeceğiz"
Basın mensubunun soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
14.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:08
Basın mensubunun soru sorması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Salıcı basın toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (8)
Kaynak: AA