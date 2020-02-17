Salıcı: "CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir"
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Salıcı: "CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

17.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:44
Salıcı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Salıcı: "CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir"
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