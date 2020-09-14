Salıcı: "CHP'de hiç kimsenin Atatürk ile bir sorunu yoktur"
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Salıcı: "CHP'de hiç kimsenin Atatürk ile bir sorunu yoktur"

Basın mensubunun soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

14.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:06

Basın mensubunun soru sorması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Salıcı basın toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (7)

Salıcı: 'CHP'de hiç kimsenin Atatürk ile bir sorunu yoktur'

Kaynak: AA

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