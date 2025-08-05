Salı hangi diziler var? 5 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı hangi diziler var? 5 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 5 Ağustos 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salıakşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Ağustos 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 AĞUSTOS

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sessiz Saat"

22:05 Gönül Dağı

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