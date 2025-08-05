Salı hangi diziler var? 5 Ağustos Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 5 Ağustos 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
Salıakşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Ağustos 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 AĞUSTOS
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Sessiz Saat"
22:05 Gönül Dağı