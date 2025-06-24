Salı hangi diziler var? 24 Haziran Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı hangi diziler var? 24 Haziran Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salıakşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gassal

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gassal

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"

00:15 Tutunamayanlar

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