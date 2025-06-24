Salı hangi diziler var? 24 Haziran Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
Salıakşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gassal
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"
00:15 Tutunamayanlar