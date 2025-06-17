Salı hangi diziler var? 17 Haziran Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN

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21.15 Kupa Saati

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "River Plate - Urawa Red Diamonds

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