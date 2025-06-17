Salı hangi diziler var? 17 Haziran Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN
18.55 İddiaların Aksine
19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Fluminense - Borussia Dortmund"
21.15 Kupa Saati
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "River Plate - Urawa Red Diamonds
00.15 Tutunamayanlar
01.40 Lingo Türkiye
02.45 Kasaba Doktoru