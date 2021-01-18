Salı günü kar yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Yarın yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar sonrası hava durumu merak edilmeye devam ediyor. İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! 19 Ocak salı günü kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı. Milyonlarca İstanbullu beklediği kar yağışına bu hafta kavuşacak. Bu hafta içinde Balkanlar'dan giriş yapacak olan kar yağışı, İstanbul'da yüzünü gösterdi. Bunun üzerine vatadandaşlar salı günü kar yağacak mı? sorusunun cevabını merak etti.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasında, İstanbul için kar uyarısı da yapıldı.

KAR BALKANLAR'DAN GİRİŞ YAPTI

Kar yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Özellikle Marmara bölgesinin beklediği kar yağışı önce Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'u vuracak. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı cuma günü de devam edecek.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Milyonların beklediği kar yağışı 15 Ocak Cuma günü İstanbul ve Ankara'da başlayan kar yağışı 18 Ocak'ta da devam etti.

SALI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?



Salı günü İstanbul için yapılan kar yağışı uyarısı yapılmadı.

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat!

Beklenen Hadise: Fırtına

Beklendiği Yer: Rüzgarın; bugün(17.01.2021) akşam saatlerinden itibaren, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ( Hakkari, Şırnak, Van, Ağrı, Muş, Bitlis ) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 17.01.2021 18:00-19.01.2021 06:00

Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Fırtına

Oluşması Muhtemel Riskler : Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Çatı Uçması - Çığ Tehlikesi

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun Kıyı ilçelerinde Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

Beklenen Hadise: Kar Yağışı

Beklendiği Yer: Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Batı Karadeniz'de yer yer yoğun kar yağışları gerçekleşti. Yarın (Salı) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 18.01.2021 18:00-19.01.2021 18:00

Hadisenin Şiddeti: Yoğun Kar

Oluşması Muhtemel Riskler: Ulaşımda Aksamalar - Don Olayı

Alınabilir Tedbirler: Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi