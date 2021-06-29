Salgınla talebi artan kekikte 150 milyon dolar ihracat hedefi
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Salgınla talebi artan kekikte 150 milyon dolar ihracat hedefi

Salgınla talebi artan kekikte 150 milyon dolar ihracat hedefi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, kekik ihracatının geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 13 artışla 60 milyon dolara ulaştığını, 150 milyon dolar hedef koyduklarını bildirdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, kekik ihracatının geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 13 artışla 60 milyon dolara ulaştığını, 150 milyon dolar hedef koyduklarını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla birlikte sağlıklı yaşam için doğal ürünlere olan talebin arttığını, kekiğin de bu ürünler arasında yer aldığını ifade etti.

Dünyadaki kekik talebinin yüzde 80'ini Türkiye'nin karşıladığına işaret eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Kekik, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13 ihracat artışıyla tıbbi ve aromatik ürünler arasında en çok talep gören ürünümüz oldu. Türkiye kekik ihracatından 60 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Pandeminin etkisiyle dünya genelinde kekiğe olan talep daha da arttı. Kekik ürününde önümüzdeki yıllarda yeni üretim alanlarının devreye girmesiyle birlikte 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin yakalanmasının çok da zor olmadığı değerlendiriyoruz."

Türkiye kekik ihracatının yaklaşık yüzde 95'inin de Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini veren Yağcı, 20 bin tonu aşan kekik üretiminin büyük bölümünü ihraç ettiklerini aktardı.

Kekik üretiminin artırılmasının hedeflendiğine değinen Yağcı, "Kekik, çiftçimiz için altın niteliğinde, talep yüksek ve arz yetersiz olduğu için ürünün müşteri bulma sorunu yok, üretimi de kolay." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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