Salgınla mücadeleye Abdi Ibrahim'den uluslararası destek Salgın başlar başlamaz harekete geçerek, hammaddesini tedarik edip hızla ürettiği 1 milyon 600 bin tableti Sağlık Bakanlığı'na hibe eden, yıl sonuna kadar tüm üretimini bağışlama taahhüdünde bulunan Abdi İbrahim, salgınla küresel mücadeleye destek amacıyla faaliyet gösterdi.

Salgın başlar başlamaz harekete geçerek, hammaddesini tedarik edip hızla ürettiği 1 milyon 600 bin tableti Sağlık Bakanlığı'na hibe eden, yıl sonuna kadar tüm üretimini bağışlama taahhüdünde bulunan Abdi İbrahim, salgınla küresel mücadeleye destek amacıyla faaliyet gösterdiği Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan'a da ilaç yardımında bulunma kararını açıkladı. Abdi İbrahim, uluslararası destek hamlesini üretim tesislerinin bulunduğu Kazakistan'a Klorokin Fosfat etken maddeli ilacından 100 bin tablet, Asetilsistein etken maddeli üründen ise 7 bin tablet hibe ederek başlattı. Şirket ayrıca Klorokin Fosfat etken maddeli ilacından Cezayir'e 100 bin, Azerbaycan'a ise 50 bin tablet bağışlayacağını açıkladı.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Abdi İbrahim olarak insan sağlığı önceliğimizle hayatı ve dünyayı iyileştirme sorumluluğu ile çalışıyoruz. Hem sektör hem ülke olarak salgınla mücadelede güçlü bir duruş sergilemekteyiz. Biz de yerli bir şirket olarak attığımız her adımda ülke markasına destek verme sorumluluğu içindeyiz. Bu anlayışla, öncelikli olarak faaliyette bulunduğumuz üç ülkeye ilaç yardımında bulunma kararı aldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk almaya ve salgınla mücadeleye her seviyede destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, COVID-19 salgınına karşı mücadeleye desteğini ülke sınırları dışına taşıyarak faaliyette bulunduğu üç ülkeye ilaç yardımı yapacağını açıkladı. Abdi İbrahim, Sağlık Bakanlığı'na bugüne kadar 1 milyon 600 bin tablet Klorokin Fosfat etken maddeli ilaç hibe etmiş, yıl sonuna kadarki üretimini de ihtiyaç halinde Bakanlığa teslim edeceğini açıklamıştı. Şirket, COVID-19 tedavi protokollerinde yer alan Klorokin Fosfat etken maddeli ürününden 100 bin tablet ve hastalığın semptomatik tedavisinde etkin olan Asetilsistein etken maddeli ilacından 7 bin tableti Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. Abdi İbrahim, ayrıca Cezayir'e 100 bin tablet ve Azerbaycan'a da 50 bin tablet ilaç bağışında bulunacağını duyurdu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Türk İlaç sektörünün lider şirketi olarak işimizi; sektörümüz, ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlık için tutku, cesaret ve sorumlulukla yapıyoruz. Ülke olarak mücadele verdiğimiz salgın sürecindeki tüm çalışmaları çok yakından takip ettik. Salgının erken safhalarında derhal harekete geçtik ve ülkemizde tedavi protokolünde birincil tedavi olarak yer alan ilaçlardan birisi olan ürünümüz için hammadde tedarik sürecine girdik. Kuvvetli tedarik ağımız ve ilişkilerimiz sayesinde, diğer birçok ülke ve şirket başarılı olamazken, hammaddemizi tedarik ederek 1 milyon 600 bin tabletlik üretimimizi gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar, Sağlık Bakanlığımızın bu ilacımıza ilişkin tüm ihtiyacını da üreteceğimizi ve hibe edeceğimizi de ayrıca taahhüt ettik."

"Mücadeleye desteğimizi sürdüreceğiz"

Koronavirüs salgınındaki gelişmeleri ulusal ve uluslararası ölçekte izlediklerini belirten Nezih Barut, şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumlulukla, insan sağlığını en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Öte yandan hem sektör hem ülke olarak salgınla mücadelede güçlü bir duruş sergilemekteyiz. Yurtdışında da faaliyet gösteren, yerli bir şirket olarak attığımız her adımda ülke markasına destek verme sorumluluğu içindeyiz. Bu doğrultuda, üzerimize düşen ödevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için 100 bin tablet Klorokin Fosfat ve 7 bin tablet Asetilsistein etken maddeli ürünlerimizi Abdi İbrahim Global Pharm şirketimiz aracılığıyla ikinci evimiz Kazakistan'a bağışladık. Kazakistan'ın yeri bizim için her zaman çok özel, bu ülkedeki üretim tesisimiz, yurt dışındaki yatırımlarımızın en önemli halkalarından biri.

Desteğimizi biraz daha büyüterek, yine önemli bir yatırımımızın bulunduğu Cezayir'e, oradaki şirketimiz Abdi İbrahim Remede Pharma aracılığıyla 100 bin tablet bağışlamaya karar verdik. Bizim için çok önemli olan bir diğer ülke Azerbaycan'a ise 50 bin tablet Klorokin Fosfat etken maddeli ilacımızdan bağışlayacağımızı yetkililere bildirdik.

Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk almaya devam ederek desteklerimizi sürdüreceğiz. Kurucumuz Abdi İbrahim Bey'in vizyonuyla temelleri atılan ve 108 yıldır kuşaktan kuşağa uzanan Abdi İbrahim geleneğindeki en önemli ilkemiz, çözümün bir parçası olarak hayatı ve dünyayı iyileştirme kararlılığımızdır. Yaptığımız bu yardımları, bu ilkemiz doğrultusunda insanlık için bir hizmet olarak görüyor, bu zorlu günleri ancak birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler