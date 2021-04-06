Salgınla mücadelenin gizli kahramanları: Polisler

Emniyet mensupları, Vefa Sosyal Destek Grupları ve sokaktaki denetimlerde önemli görevler üstlenerek, salgınla mücadelenin önemli unsurlarından biri oldu.

Emniyet mensupları, Vefa Sosyal Destek Grupları ve sokaktaki denetimlerde önemli görevler üstlenerek, salgınla mücadelenin önemli unsurlarından biri oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart 2020'de görüldüğü Türkiye'de vatandaşları salgının öldürücü etkisinden korumak için dünyayla paralel olarak sağlıktan eğitime, çalışma yaşamından sosyal hayata uzanan pek çok alanda tedbirler uygulamaya konuldu.

Polisler, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelede sağlık çalışanları başta olmak üzere canlarını hiçe sayarak ön saflarda görev alan meslek grupları arasında yer aldı.

Kuruluşunun 176. yılını kutlayan Emniyet Teşkilatı mensupları, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarındaki denetimlerden, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki çalışmalara kadar birçok alanda kendilerine verilen görevleri özveriyle yerine getirdi.

Denetimlerde etkin rol aldılar

Salgının başlarında yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarının yurtlara yerleştirilmesi çalışmalarında görev alan polis ekipleri, bu kişilerin karantinada tutuldukları yurtların çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

Kovid-19 ile mücadelede iş yerleri başta olmak üzere, tüm sosyal alanlarda alınan tedbirlere ilişkin yapılan denetimler de yine polislerin yer aldığı ekiplerce gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan her denetimde yaklaşık 100 bin polis görev yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, her türlü hava koşullarında gece-gündüz aralıksız mesai yapan polisler, alınan tedbirlerden olumlu sonuçlar alınabilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Cadde ve meydanlarda kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak kişilerin kimlik bilgilerini, izin belgelerinin olup olmadığını, maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Yaya devriye ekipleri de sokaktaki vatandaşların istisna kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürdüler

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan polisler ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olduğu için sokağa çıkamayanların adeta eli ayağı oldu. Ekipler, bu kişilerin her türlü ihtiyaçlarını temin ederek evlerine kadar ulaştırdı.

Karantinayı ihlal edenlere göz açtırmadılar

Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada kalması gerekirken, bu kurala riayet etmeyenlere ilişkin ihbarları da polis ekipleri değerlendirdi. Hastalığa yakalanma riskini göze alarak ihbar edilen adreslere giden ekipler, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulayıp evlerine dönmelerini sağladı.

Özellikle vatandaşın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde ateş ölçümü yaparak, salgının kontrol altında tutulmasına katkı sağlayan polisler, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde sık sık uyardı.

Polis ekipleri, Kovid-19 kapsamında kendilerine verilen görevleri fedakarlıkla yerine getirirken, diğer yandan asli görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyup suç ve suçlularla mücadeleye de ara vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici