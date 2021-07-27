Salgınla Mücadelede En Güçlü Silah Olan "Aşılama" Çalışmaları Son Hız Devam Ediyor
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Salgınla Mücadelede En Güçlü Silah Olan "Aşılama" Çalışmaları Son Hız Devam Ediyor

Salgınla Mücadelede En Güçlü Silah Olan 'Aşılama' Çalışmaları Son Hız Devam Ediyor
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Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından aşılama hizmetlerinin daha etkin verilmesi için Isparta il merkezinde sağlık kuruluşlarının yanı sıra oluşturulan 3 mobil aşı merkezi ile aşı sırası gelen vatandaşlara randevu almadan aşılama hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından aşılama hizmetlerinin daha etkin verilmesi için Isparta il merkezinde sağlık kuruluşlarının yanı sıra oluşturulan 3 mobil aşı merkezi ile aşı sırası gelen vatandaşlara randevu almadan aşılama hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Valilik önündeki aşı çadırındaki bayram sonrası yoğunluk dikkat çekti. Ülke genelinde artan aşılama oranıyla birlikte Isparta'da da aşıya ilgi gün geçtikçe artıyor. Kimi ilk dozunu kimi ise pekiştirme dozunu olan vatandaşlar verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirerek salgının bir an önce bitmesi için herkesi aşı olmaya davet ettiler.

Isparta'da ki son aşılama bilgilerini paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya Isparta'da günlük 5 ila 7 Bin kişi arasında aşılama yaptıklarını söyleyerek sırası gelen her vatandaşı aşı olmaya davet etti. Dr. Karakaya "Isparta Sağlık Müdürlüğü olarak tüm kamu ve özel hastaneler ile aile hekimlikleri ve 3 mobil istasyonumuz olan Valilik meydanında IYAŞ AVM, Belediye binasında ve ilçelerimizde aşılarımızı randevusuz olarak vatandaşlarımıza uygulamaktayız. Halkımız şu anda da gördüğünüz gibi aşıya yoğun bir ilgi göstermekte. Biz bu ilginin gün geçerek artmasını beklemekteyiz. Aşıyla beraber bu pandemi sürecini çok iyi bir şekilde atlatacağız. Şuan Isparta'da günlük 5 bin ile 7 bin arasında aşı yapmaktayız. İl genelinde %69 aşılama oranımız var. Hedef nüfusumuz olan 348 bin kişiden 240 bine yakın vatandaşımızı aşıladık. Aşı hakkı olan vatandaşlarımız bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılarını yaparlarsa hem bizleri hem kendilerini çok mutlu edecekler" dedi.

Isparta'da başta kamu ve özel hastaneleri, aile hekimlikleri ile Valilik önü, Belediye Binası ve IYAŞ AVM içerisindeki mobil istasyonlarda vatandaşlar aşılarını olabiliyorlar.

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Kaynak: Habermetre

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