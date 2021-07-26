Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, il genelinde aşılamanın yüzde 69'a ulaştığını bildirdi.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, il genelinde aşılamanın yüzde 69'a ulaştığını bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, kentte günlük 5 ile 7 bin arasında aşılama yaptıklarını belirtti.

İl genelinde tüm kamu hastanelerinde ve mobil istasyonlarda randevusuz aşılama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karakaya, vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

İlginin her geçen gün artmasını beklediklerini vurgulayan Karakaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşıyla beraber bu salgın sürecini çok iyi bir şekilde atlatacağız. Şu an Isparta'da günlük 5 bin ile 7 bin arasında aşı yapmaktayız. İl genelinde yüzde 69 aşılama oranımız var. Nüfusumuz olan 348 bin kişiden, 240 bine yakın vatandaşımızı aşıladık. Aşı hakkı olan vatandaşlarımız bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılarını yaptırırsa hem bizleri hem kendilerini çok mutlu edecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen