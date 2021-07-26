Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Sadece Haberler

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, il genelinde aşılamanın yüzde 69'a ulaştığını bildirdi.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, il genelinde aşılamanın yüzde 69'a ulaştığını bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, kentte günlük 5 ile 7 bin arasında aşılama yaptıklarını belirtti.

İl genelinde tüm kamu hastanelerinde ve mobil istasyonlarda randevusuz aşılama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karakaya, vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

İlginin her geçen gün artmasını beklediklerini vurgulayan Karakaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşıyla beraber bu salgın sürecini çok iyi bir şekilde atlatacağız. Şu an Isparta'da günlük 5 bin ile 7 bin arasında aşı yapmaktayız. İl genelinde yüzde 69 aşılama oranımız var. Nüfusumuz olan 348 bin kişiden, 240 bine yakın vatandaşımızı aşıladık. Aşı hakkı olan vatandaşlarımız bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılarını yaptırırsa hem bizleri hem kendilerini çok mutlu edecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 19:26:46. #1.14#

title