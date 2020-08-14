Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı'nda hayat buldu Kuşadası'nda kadınların el emeklerinin satışa sunulduğu Yunus Emre Parkı içerisindeki Hanımeli El Sanatları Sokağı, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen salgınla mücadelenin ardından kapılarını açtı.

Kuşadası'nda kadınların el emeklerinin satışa sunulduğu Yunus Emre Parkı içerisindeki Hanımeli El Sanatları Sokağı, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen salgınla mücadelenin ardından kapılarını açtı. Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan sokakta 20 kadının evlerinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergileniyor.

Kuşadası'nda kadınların özel tasarım el işi ürünlerini sergiledikleri "Hanımeli El Sanatları Sokağı" koronavirüs salgını nedeniyle 5 ay boyunca kapalı kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan el sanatları sokağını 10 gün boyunca binlerce vatandaş ile kente gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Camikebir Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Parkı içerisindeki sokakta satışa sunulan kadın emeği; takı, iğne oyası, ahşap boyama, keçe, çanta, şapka, bebek kıyafeti, örgü gibi birbirinden güzel ürünler büyük ilgi görüyor.

Hanımeli El Sanatları Sokağı'nda Çanta Tasarımcısı Hatice Akyüz'ün stant açılışını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı ile birlikte yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, " Koronavirüs nedeniyle hepimiz zor bir süreç yaşadık. Hanımeli El Sanatları Sokağı esnafı kadınlar pandemi sürecinde hazırladıkları el işi ürünlerini bugün bizim beğenimize sundular. Kadın ve emek kelimeleri bir araya geldiğinde bizleri çok heyecanlandırıyor. El emeği ürünlerin satışa sunulduğu sokağımıza tüm hemşehrilerimizi ve kentimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizi davet ediyoruz. Bu gün açılışını yaptığımız stant sahibi arkadaşımız Hatice Akyüz ve tüm sokak esnafına bol kazançlar diliyorum" dedi.

Sokakta esnaflık yapan Esra Kayhan ise " Pandemi sürecinde stantlarımızı açamadık. Fakat üretime evlerimizde devam ettik. Bugün o süreçte ürettiklerimizi tezgahlarımıza koyduk. Kuşadası'nda olan herkesi stantlarımızı görmeye bekliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA