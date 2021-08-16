Salgınla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut, gensoru oylamasıyla karşı karşıya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salgınla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut, gensoru oylamasıyla karşı karşıya

Salgınla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut, gensoru oylamasıyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, meclisteki muhalefet partilerince verilen gensoru önergesiyle karşı karşıya kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, meclisteki muhalefet partilerince verilen gensoru önergesiyle karşı karşıya kaldı.

Straittimes'ın haberine göre, meclisteki muhalefet partileri, salgınla mücadelede eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Prayut ve aralarında Sağlık Bakanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul da olduğu 5 bakana karşı gensoru önergesi sundu.

Meclis Başkanı Chuan Leekpai'nin verdiği bilgilere göre, Başbakan ve bakanlara karşı gensoru önergesi için parlamentodaki oylamanın bu ay içinde ya da eylül başında olabileceğini belirtti.

Tayland halkı, Kovid-19'la mücadelede oldukça zor günler geçirirken, vaka sayılarının artması Başbakan Prayut'u ülkenin büyük bölümünde çok sıkı kapanma tedbirleri uygulamaya zorluyor.

Söz konusu sıkı kapanma tedbirlerinin toplam nüfusun yüzde 40'ının hayatını olumsuz etkilediği ifade edilirken, nerdeyse her gün sokaklara dökülen kişiler, Başbakan'ın görevden alınmasını talep ediyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Bülent Tüfenkci
Magazin Kibariye Cimilli İbo Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Lionel Messi Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salgınla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut, gensoru oylamasıyla karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:27:18. #1.14#

title