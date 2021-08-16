Salgınla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut, gensoru oylamasıyla karşı karşıya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, meclisteki muhalefet partilerince verilen gensoru önergesiyle karşı karşıya kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştirilen Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, meclisteki muhalefet partilerince verilen gensoru önergesiyle karşı karşıya kaldı.

Straittimes'ın haberine göre, meclisteki muhalefet partileri, salgınla mücadelede eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Prayut ve aralarında Sağlık Bakanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul da olduğu 5 bakana karşı gensoru önergesi sundu.

Meclis Başkanı Chuan Leekpai'nin verdiği bilgilere göre, Başbakan ve bakanlara karşı gensoru önergesi için parlamentodaki oylamanın bu ay içinde ya da eylül başında olabileceğini belirtti.

Tayland halkı, Kovid-19'la mücadelede oldukça zor günler geçirirken, vaka sayılarının artması Başbakan Prayut'u ülkenin büyük bölümünde çok sıkı kapanma tedbirleri uygulamaya zorluyor.

Söz konusu sıkı kapanma tedbirlerinin toplam nüfusun yüzde 40'ının hayatını olumsuz etkilediği ifade edilirken, nerdeyse her gün sokaklara dökülen kişiler, Başbakan'ın görevden alınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün