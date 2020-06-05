Salgınla ilgili normalleşme sürecinde ikinci cuma namazı kılındı
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Salgınla ilgili normalleşme sürecinde ikinci cuma namazı kılındı

Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili normalleşme sürecinde ikinci cuma namazı kılındı.

05.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:21

Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili normalleşme sürecinde ikinci cuma namazı kılındı.

Samsun'da Kovid-19 salgını nedeniyle geçen hafta yeniden ibadete açılan camilerin tamamı dezenfekte edilerek, cami bahçe ve çevreleri antibakteriyel ürünlerle yıkanıp cuma namazına hazır hale getirildi.

Canik ilçesinde cuma namazı, ay yıldızlı hizmet binasına sahip belediye binası önündeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kılındı.

Meydandaki cuma namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Çakır, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.

Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi.

Kastamonu'da kent merkezinde belirlenen 35 camiye polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alınan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.

Cide ilçesinde ise şehir stadında cuma namazı kılındı.

Tokat'ta vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyarak cuma namazı kıldı.

Çankırı'da İl Müftülüğünce belirlenen cami ve semt pazarlarında salgının ardından ikinci cuma namazı kılındı.

Cami avluları ve pazar yerlerine girişte polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alınan vatandaşlar, yanlarında kendi seccadelerinde sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.

Çorum'da da Kovid-19 salgının ardından başlatılan normalleşme süreci kapsamında ikinci defa cuma namazı kılındı.

Geçen hafta hava muhalefeti nedeniyle cuma namazı kılınamayan Kadeş Barış Meydanı'nda ilk cuma namazı eda edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda vatandaş, cuma namazı kılmak için meydana geldi.

Vatandaşlar, getirdikleri seccadelerle sosyal mesafe kuralına uygun olarak meydanda saf tuttu.

Kentte İl Müftülüğünce belirlenen camilerin bahçesinde de cuma namazı kılındı.

Sinop'ta ise vatandaşlar, Alaaddin Camisi'nin avlusunu sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyarak doldurdu.

Vatandaşlara tek kullanımlık seccadenin yanı sıra dezenfektan da verildi.

Cami girişinde görevli polisler, 65 yaş üstünün cami avlusuna girmesine izin vermedi.

Amasya'da belirlenen camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilere yakın noktalarda sosyal mesafeye uyuyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Sultan Beyazıt Camisi avlusunda kılınan cuma namazına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Salgınla ilgili normalleşme sürecinde ikinci cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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