Salgınla birlikte turizmin odak noktası değişti

Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, salgınla birlikte turizmin odak noktasının değiştiğini belirterek, karavan, tekne ve doğa dostu butik otellere yatırımların arttığını bildirdi.

Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, salgınla birlikte turizmin odak noktasının değiştiğini belirterek, karavan, tekne ve doğa dostu butik otellere yatırımların arttığını bildirdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankanın pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan Geleceği Konuşalım podcast kanalında turizm sektöründeki yeni trendler üzerine konuşuldu.

Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programa katılan Kimyonok, salgın öncesi ve sonrası turizm stratejileri, yeni nesil seyahat teknolojileri, seyahat eğilimleri gibi konuları ele aldı.

Turizm alanında bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana faaliyet kolunun olduğunu kaydeden Kimyonok, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgın dönemiyle birlikte otel ve tur etkinliklerinin yerine karavan, tekne kiralama gibi bireysel seyahatlerin tercih edildiğini ve bu yönde memnuniyetin olduğunu gözlemliyoruz. İnsanlar için seyahatin bir ihtiyaç olduğunu anladık, bu anlamda sektörün geleceğinden umutluyuz. Kurumsal seyahatlerin ise orta vadede önemli değişimler geçireceğini düşünüyoruz. Çevrimiçi toplantılar ile dijital fuarların artması ve şirketlerin bu yönde memnuniyet kazanmasıyla birlikte kurumsal seyahatlerin hibrit yapılara evrileceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte şirketlerin kurum kültürünü yaymak için insanların birbirleriyle iletişim kurmasını talep edeceğini ve bunun bir turizm aktivitesi haline geleceğini bekliyoruz."

"Fırsatları değerlendirmeliyiz"

Alphan Kimyonok, Türkiye'nin güçlü kasının her şey dahil oteller olduğunu, ancak salgın döneminde bu alışkanlığın değiştiğini belirterek, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Salgın, karşımıza fırsatlar çıkardı ve odak noktamız değişti. Karavan, tekne ve doğa dostu butik otellere yatırımlar arttı. Bu alanlarda müşteri kitlesinin oluşmasıyla kalıcı müşterilerin varlığını görüyoruz. Yurt dışına açılımların artmasıyla da pazar payı alma şansımız arttı. Bu durumu fırsata çevirerek her şey dahil sistemi dışında neler yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Kimyonok, akıllı öneri sisteminin üzerine çalıştıklarını kaydederek, insanların ekran başında saatlerce otel, uçuş, transfer bakmak ve bunları birbirleriyle kesiştirmek yerine, onlara bunu en iyi fiyat seçeneğiyle sunacak sistemler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Birkaç yıl içerisinde uçtan uca öneri sistemini geliştireceklerini belirten Kimyonok, yapay zekayla tüm olasılıkların hesaplandığı, yeni önerilerin geliştirildiği bir sistem kullanılacağını, henüz bunu uygulayabilen şirketin bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan