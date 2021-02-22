Salgının yeni yükseleni "scooter" oldu
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Salgının yeni yükseleni "scooter" oldu

22.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:41
Salgının yeni yükseleni

Salgının değiştirdiği ödeme alışkanlıkları sonucu yeni şartlarda hem vatandaşlara hem de ticari işletmelere kolaylık sağlayan ürünler fark edilirken, ticari kartlarla dijital alışveriş oranı ve ulaşım alanında ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter tercihi, Mastercard tarafından...

Salgının değiştirdiği ödeme alışkanlıkları sonucu yeni şartlarda hem vatandaşlara hem de ticari işletmelere kolaylık sağlayan ürünler fark edilirken, ticari kartlarla dijital alışveriş oranı ve ulaşım alanında ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter tercihi, Mastercard tarafından yapılan analizin göze çarpan sonuçları arasında yer aldı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin salgın sürecindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz eden Mastercard Türkiye, özellikle hijyen sebebiyle bu dönemde temassız alışverişe olan talebin ciddi anlamda artış gösterdiğini belirtirken, bunun sadece bireysel temassız kartlarla kalmayıp ticari kartlara da yansıdığının altını çizdi.

Buna göre, ofislerin fiziksel alandan dijital ortama taşınması, işletmelerde ticari kart kullanımını artırdı.

Türkiye'de Masterpass üye iş yerleri arasında ticari alışverişlerde en çok yemek siparişi ve market alışverişi yapıldığı görülüyor. Bu iki alanı, ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri takip ediyor. Masterpass'e tanımlanan kartların yüzde 65'i kredi kartı iken, yüzde 31 ile banka kartları ikinci sıraya oturuyor.

Ulaşımda dijital adaptasyon hız kesmeden devam ediyor

Dijital ödemelerde en büyük artışı, ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları gösterdi. Scooter'ların genç kitlenin tüketim alışkanlığı haline geldiği görülüyor.

Özel araç sahipleri de dijital dönüşümden faydalanıyor. Mastercard Türkiye ile İSPARK'ın iş birliği sayesinde İSPARK uygulaması üzerinden kayıtlı kartla tek tıkla ödeme yapılabiliyor. Araç sahiplerinin görevli beklemeden ve bozuk para arama derdi olmadan otopark ödemelerini gerçekleştirmesi artık mümkün. Otoparktan ayrılan sürücü, uygulama üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemeyi tamamlayabiliyor.

Mastercard, toplu taşıma sistemlerine de ödeme çözümleri sunmayı ihmal etmiyor. Türkiye'de 40'ı aşkın şehirde Masterpass altyapısıyla kent veya ulaşım kartlarına temassız bir şekilde bakiye yüklenebiliyor. 23 ilde ise tüketiciler sahip oldukları temassız kredi ya da banka kartları ile toplu taşıma ödemelerini doğrudan araç içi validatöre yapabiliyor.

Salgından önce kredi kartı satışlarının yalnızca yüzde 5 ila 10'u dijital yöntemlerle gerçekleştirilirken, 2020 yılında bu rakamın yüzde 38'e çıktığı görülüyor. 2021 yılında küresel sağlık endişeleri sona erse ve işletmeler geleneksel faaliyetlerine devam etse dahi dijitalleşme adına attıkları ödeme adımları, kolaylık sebebiyle varlığını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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