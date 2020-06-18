Salgının üretim kahramanları: Meslek lisesi öğretmenleri Salgının üretim kahramanları: Meslek lisesi öğretmenleri Hem evde hem okulda sağlıkçılar için üretim yaptılar Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kemal Aydın: "Meslek liselerinin önemi bir kez daha anlaşıldı" Yeni tip korona virüs salgını sürecinde hem evde hem...

Salgının üretim kahramanları: Meslek lisesi öğretmenleri

Hem evde hem okulda sağlıkçılar için üretim yaptılar

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kemal Aydın:

"Meslek liselerinin önemi bir kez daha anlaşıldı"

VAN - Yeni tip korona virüs salgını sürecinde hem evde hem okulda üretim yapan meslek lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanları için koruyucu malzeme temininde önemli bir görevi yerine getirdi.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de de görüldüğü ilk günlerde tıbbi ve medikal malzeme temini zorlaşmıştı. Bu kapsamda harekete geçen meslek liseleri, korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına destek amaçlı koruyucu malzeme üretimine başladı. Van'da da yüz koruyucu ekipmanlarla salgın sürecine katkı sunan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hem evlerinde hem de okulda üretim yapmaya devam etti. Türkiye genelinde salgın süresince üretim yapan meslek liselerinin toplumdaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.

İHA muhabirine konuşan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın, ülkemizde salgının görüldüğü ilk günden itibaren sağlık çalışanlarına destek ve moral olmak için üretim yaptıklarını belirtti. Okul Müdürü Aydın, "İlk olarak okulumuzdaki 3D yazıcılarla bu siperlikleri yapmaya başladık. Yalnız bunun yapımı pahalı ve zaman aldığı için daha sonra mobilya kenar bandından yüz koruyucularını üretmeye başladık. Okulumuzda öğretmenler dönüşümlü olarak günlük 100-150 adet siperlik üretmeye başladı. Sağlık kuruluşlarımızla irtibata geçerek ihtiyaçlarına göre üretim yaparak dağıtımını gerçekleştirdik. Hem evinde hem de okula gelerek üretim yapan öğretmen arkadaşlarımıza ve emeği geçen diğer herkese teşekkür ederim" dedi.

Toplumda hak ettikleri değeri bulamayan meslek liselerinin salgın sürecinde öneminin anlaşıldığının altını çizen Aydın, "Maalesef meslek liseleri toplumda hak ettiği değeri bulamamıştır. Ancak böylesi afet ve salgın hastalık durumlarında ülkenin ihtiyaç duyduğu üretimi gerçekleştiriyorlar. Böylece meslek liselerinin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu anlamada gerçekten meslek liselerine bundan sonra daha fazla önem verilmesi ve alt yapılarının daha iyi yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA